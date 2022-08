Ministerpräsident bekräftigt Kritik an Polen

Die Brandenburger Landesregierung geht davon aus, dass das große Fischsterben in der Oder nicht nur natürliche Ursachen hat. »Das können wir getrost ausschließen, sonst würden sich die hohen pH-Werte und der erhöhte Sauerstoffgehalt und vieles andere mehr nicht erklären«, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in Beelitz. Man wisse noch nicht, was passiert sei. »Wir wissen nur, es muss etwas passiert sein.«

Woidke erneuerte seine Kritik an der Kommunikation mit der polnischen Seite. »Es ist Tatsache, dass sechs Tage, bevor bei uns Fische gestorben sind, Fische in Polen gestorben sind – und wir wurden nicht informiert.« Daher sei er »tief enttäuscht« von der polnischen Regierung. Polen wäre aufgrund internationaler Verträge verpflichtet gewesen, frühzeitig zu informieren.