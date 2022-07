Hashem Al-Ghaili, Biotechnologe und Designer: »Als die Leute das Konzept gesehen haben, kamen ihnen als erstes drei Katastrophen in den Sinn: die Hindenburg, das Luftschiff, das in den 1930er Jahren abgestürzt ist. Die Titanic, die kennt jeder. Und Tschernobyl. Es schien ihnen eine Kombination aus drei Katastrophen.«

Das sagt der Entwickler Hashem Al-Ghaili über seine eigene Zukunftsvision: dieses riesige fliegende Hotel, er nennt es Sky-Cruise-Hotel. Al-Ghaili beschäftigt sich als Wissenschaftsvermittler mit Innovationen im Bereich Energie und künstliche Intelligenz. Er entdeckte eine seit elf Jahren im Netz kursierende Zeichnung des Designers Tony Holmsten und entwickelte sie weiter: Wie könnte das zunächst unrealistisch erscheinende Flugschiff im Detail funktionieren?

Hashem Al-Ghaili, Biotechnologe und Designer: »In den letzten elf Jahren hat sich in der Technologie viel getan. Es könnte schon bald Realität werden. Innovationen im Bereich der Kernenergie und der künstlichen Intelligenz, zum Beispiel der Automatisierung bei selbstfahrenden Autos, gab es vor einiger Zeit noch nicht. Jetzt gibt es sie. Und sie können auf selbstfahrende Züge und Flugzeuge angewendet werden.«

Ein Kernelement seiner Vision: Das riesige Luftschiff soll jahrelang in der Luft bleiben können, ohne landen zu müssen – mithilfe eines an Bord befindlichen kleinen Kernfusionskraftwerks, das die nötige Energie produziert. Al-Ghaili ist überzeugt, dass Kernkraft eine vergleichsweise sichere Form der Energiegewinnung sei.

Hashem Al-Ghaili, Biotechnologe und Designer: »Wenn Menschen 'nuklearbetriebenes Flugzeug' hören, denken sie an Tschernobyl, das durch Kernspaltung betrieben wurde, nicht aber durch Kernfusion. Die Kernfusion ist sicherer. Der Ausgangsbrennstoff ist leichter zugänglich, und das Endprodukt erzeugt keine großen Mengen an Atommüll.«

Tatsächlich ist die Kernfusion in der Theorie verheißungsvoll. Wissenschaftler erforschen diese Form der Energiegewinnung seit Jahrzehnten, wie hier in Großbritannien. Doch einen Kernfusionsreaktor, der als Kraftwerk zur Stromerzeugung funktioniert, gibt es immer noch nicht. Al-Ghaili räumt zudem ein, dass es aktuell keine Start- und Landebahn auf der Welt gibt, von der sein Flughotel abheben könnte, weil es zu riesig wäre. Mit seiner Animation hat er dennoch eine Diskussion im Netz angestoßen.

Hashem Al-Ghaili, Biotechnologe und Designer: »Ingenieure, die natürlich mehr Ahnung von der Aerodynamik von Flugzeugen besitzen, haben sich dazu geäußert. Sie sagten, es sei eine weit hergeholte Idee. Das ist in Ordnung. Jedes Konzept fängt mit einer überzogenen Idee an. Wenn man immer nur versuchen würde, sich an der Realität zu orientieren, hätten wir nie einen Menschen auf den Mond gebracht. Die New York Times schrieb im Jahr 1920, dass eine Rakete niemals abheben und die Erdatmosphäre verlassen würde.«

Aktuell arbeitet Al-Ghaili am Konzept zu einem unterirdischen Flughafen – und an einem Science-Fiction-Film. Seine Idee des Sky Cruise-Hotels soll nicht zuletzt den Traum vom monatelangen Schweben ermöglichen – ohne den Wunsch, zur Erde zurückzukehren. Der Schlüssel dazu: Luxus-Bespaßung im zentralen Bereich des Luftschiffs.

Hashem Al-Ghaili, Biotechnologe und Designer: »Sie unternehmen dort oben Freizeitaktivitäten, gehen einkaufen, in Restaurants, ins Kino, Schwimmen, machen Sport im Fitnessstudio. Ich glaube, das lässt einen vergessen, dass man auf Reisen ist. Es ist, als ob man von einem Ort zum anderen teleportiert wird. Und ich glaube, so sollte die Zukunft des Reisens aussehen.«