Als Stanley die Aufnahme des Mäuseschwanzes näher betrachtete, stutze er. Denn die knöchernen Platten, die er sah, kannte der Biologe keineswegs von Nagetieren, sondern von Echsen oder Krokodilen. »Obwohl Stachelmäuse weitgehend bekannt sind und häufig in allen möglichen Laborexperimenten verwendet werden, war niemandem aufgefallen, dass sie so was haben«, sagte Stanley der »New York Times«.