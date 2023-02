Fünf Tote im Jahr 2022 Forschende zählen weniger Haibisse

Immer wieder sorgen Haiattacken international für Aufsehen – erst am vergangenen Sonntag ist in Australien eine 16-Jährige gestorben, nachdem sie schwerste Verletzungen durch einen Haibiss erlitten hatte. Die Zahl der unprovozierten Haiangriffe weltweit ist im vergangenen Jahr jedoch zurückgegangen. »Zusammen mit 2020 wurde die geringste Zahl an gemeldeten Vorfällen in den letzten zehn Jahren verzeichnet«, teilte die University of Florida in Gainesville mit.