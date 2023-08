mRNA-Impfstoffe waren Inspiration

Bisher funktioniert die künstliche Muskelzucht so: Bindegewebezellen bilden das Ausgangsmaterial. Mit einem Cocktail aus Wirkstoffen und Proteinen werden sie so umprogrammiert, dass daraus Muskelzellen entstehen. Zentraler Auslöser dieses Prozesses ist das Protein MyoD – um die Bindegewebezellen dazu zu bringen, mehrere Tage lang MyoD produzieren, wurde bisher Gentechnik verwendet. Was aber mit Risiken verbunden ist, wie die Forschenden in einer Mitteilung der Uni beschreiben.