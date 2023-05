Forscher ermitteln Risiko-Zeitpunkt Wann begehen Menschen Suizid?

Die Forscher fanden heraus, dass Suizidgedanken tatsächlich im Winter am stärksten sind. Dennoch würden diese einige Monate benötigen, um einen »Wendepunkt« zu erreichen. Deshalb würden sie dann oft erst im Frühjahr in die Tat umgesetzt, am häufigsten zwischen vier und sechs Uhr morgens.

Warum eine Verbesserung der Stimmung doch zum Suizid führen kann

»Im Winter haben viele Menschen mit psychischen Problemen mit einer Verschlechterung der Stimmung und Depressionen zu kämpfen«, erklärt Studienautor Brian O’Shea von der University of Nottingham. »Es ist deshalb überraschend, dass der Frühling eigentlich die Jahreszeit ist, in der die Menschen am meisten gefährdet sind.«