»Wir müssen dieses alte System aufgeben«

Die Studienautoren identifizieren »eindeutige und erhebliche Nachteile« für Nichtmuttersprachler, heißt es in einer Mitteilung zu der Untersuchung. Im Vergleich zu englischen Muttersprachlern bräuchten Nichtmuttersprachler bis zu doppelt so viel Zeit für die abgefragten Tätigkeiten. Bei Arbeiten, die von Nichtmuttersprachlern verfasst wurden, sei außerdem die Wahrscheinlichkeit, abgelehnt zu werden, 2,5 Mal so hoch wie bei anderen; die Wahrscheinlichkeit, dass sie überarbeitet werden müssten, 12,5 Mal so hoch.

Viele würden nicht an internationalen Konferenzen teilnehmen, weil sie sich nicht trauten, auf Englisch zu präsentieren, heißt es. Davon betroffen seien insbesondere Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger: 30 Prozent von ihnen geben in der Befragung an, aufgrund von Sprachbarrieren oft oder immer auf die Teilnahme zu verzichten. Außerdem könnten die Nachteile ökonomisch benachteiligte Forschende verhältnismäßig stark treffen. »Die unzureichende Inanspruchnahme professioneller englischer Lektoratsdienste, die vermutlich auf fehlende finanzielle Mittel zurückzuführen ist, deutet darauf hin, dass die Nachteile für Nichtmuttersprachler durch das niedrige Einkommensniveau eines Landes und einer Person noch verstärkt werden könnten«, heißt es in der Studie.