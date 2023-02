Tod nach Geschlechtsverkehr Männliche Beutelmarder sind womöglich sexsüchtig

Männliche Beutelmarder pflanzen sich fort, dann sterben sie. Lange geben sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern damit ein Rätsel auf. Die große Frage lautete: warum?

Forschende wollen nun eine Antwort gefunden haben. Laut einer in der Fachzeitschrift »Royal Society Open Science« veröffentlichten Studie könnte dies an ihrem unerbittlichen Paarungsdrang liegen. Beutelmarder stecken so viele Ressourcen in eine einzige Brutsaison, dass es zum Tod eines Individuums kommen kann.