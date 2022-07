Anders als kleine Grüne Meeresschildkröten verhungern wir nicht wegen dieses Plastikkonsums. Der könnte allerdings andere Gesundheitsrisiken mit sich bringen: Ob der Konsum von Mikroplastik eventuell karzinogen, also krebsauslösend wirken könnte, ist ungeklärt und umstritten. Deutsche Behörden und die WHO geben hier bisher Entwarnung: Eine Anreicherung von Mikro- und Nanoplastik im Körper sei bisher nicht festzustellen. Als gesundheitlich bedenklich gelten dagegen einzelne chemische Bestandteile, die sich aus dem Plastik lösen – und nun im Blut von Menschen nachgewiesen werden konnten.

So oder so bleibt Plastik ein Problem, das sich anhand der Grünen Meeresschildkröte in Sydney zeigen lässt: Gerade in den Meeren bedroht es die Nahrungsketten. Wenn Tiere fressend verhungern, erreicht uns das irgendwann auch an der Spitze der Nahrungskette. Was man dagegen tun könnte: Jeder könnte, wenn er draußen unterwegs ist, ein wenig Müll aufsammeln, regte Tierpflegerin Male an: Das würde schon etwas verändern.

Der Meeresschildkröte geht es inzwischen übrigens besser. 400 Gramm bringt sie nun auf die Waage. Ob und wann sie irgendwann wieder hinaus ins Meer darf, ist noch nicht klar.