Zwölf Jahre ist der Atomunfall von Fukushima bereits her. Doch die Aufarbeitung und Entsorgung sind noch lange nicht abschlossen. Nun geht es akut um die Frage, wie mit den Unmengen an Kühlwasser an dem Atomgelände in Japan umgegangen werden kann. Die Behörden haben entschieden, dass das Wasser ins Meer geleitet werden soll. Das ist schon seit Längerem bekannt. Nun allerdings steht der Start laut Medien im Land kurz bevor.