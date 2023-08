Am Donnerstag soll es so weit sein: Dann will Japan beginnen, aufbereitetes Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima in den Pazifik zu leiten.

Nachbarstaaten, örtliche Fischer und Umweltschützer hatten zuvor Sorgen über die Folgen für die Umwelt, für Meerestiere und auch Menschen geäußert. Die japanische Regierung aber sieht keine Alternative: Seit es im März 2011 in Folge von einem schweren Erdbeben und starken Tsunamis zu Kernschmelzen in dem Atomkraftwerk gekommen war, müssen die Reaktoren weiter mit Wasser gekühlt werden. Dieses wird in 1000 riesigen Tanks gelagert, aber mittlerweile gehe der Platz aus. So würden auch die Stilllegungsarbeiten in dem Kraftwerk behindert.

Also soll das Wasser aufbereitet und ins Meer abgelassen werden. Die japanische Atomaufsichtsbehörde sowie die Internationale Atomenergiebehörde haben den Plänen zugestimmt, es bestehe kein Risiko für Umwelt und Menschen. Die Anwohner der Region haben unterschiedliche Ansichten dazu.

Yoshiyuki Takahashi, ehemaliger Arbeiter im Atomkraftwerk:

»Als Anwohner denke ich: Die Internationale Atomenergiebehörde hat ihr Okay gegeben, richtig? Seit ich hier wohne, waren die Standards für die Emissionen des Atomkraftwerks die gleichen, sie haben sich nicht verändert. Das Wasser ist verdünnt und vermisch, ich glaube, es ist in Ordnung.«

Tomoko Watanabe, Anwohnerin:

»Mir missfällt die Vorstellung, dass Mütter damit hadern, Waren aus dieser Region hier zu kaufen, von der Küste Fukushimas. Oder dass sie Angst haben, ihren Kindern Fisch zu essen zu geben.«

Chiiko Nemoto, Hotelangestellte:

»Ich persönlich bin dafür. Ich glaube, dass Südkorea und andere Länder viel schlechter behandeltes Wasser aus Atomkraftwerken freigeben. Deswegen kann man, glaube ich, nicht sagen, dass nur Japans Fisch schlecht zu essen sei.«

Hironao Uematsu, Taxifahrer:

»Es tut mir sehr leid für die Fischer. Aber wenn das kontaminierte Wasser nicht abgeleitet wird, wird sich das Wasser einfach weiter ansammeln, kann nicht behandelt werden und die Arbeit kann nicht weitergehen.«

An dem Prozess wird unter anderem kritisiert, dass das Filtersystem das radioaktive Isotop Tritium nicht aus dem Wasser herausfiltern kann. Die Betreiber verdünnen das Wasser nun allerdings so stark, dass die Tritium-Konzentration nur einen Bruchteil des geltenden Sicherheits-Grenzwertes erreicht.

Ob der ganze Prozess am Donnerstag starten kann, hängt auch vom Wetter ab. In jedem Fall wird er lange dauern: 1,6 Millionen Tonnen Wasser sollen über einen Tunnel ins Meer fließen – und das soll voraussichtlich etwa 30 Jahre dauern.