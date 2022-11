Außerdem ist der Name des Gartenschläfers Programm: Die nur in der Dunkelheit aktiven Tiere lebe gern in Parks und Gärten – in Südwestdeutschland sind sie seine Hauptverbreitungsgebiete. Dort verkrieche er sich in Hecken, Mauerspalten, Schuppen oder Nistkästen. Sein Winterschlaf dauert der Stiftung zufolge rund sechs Monate, und seine Körpertemperatur sinkt dann bis auf minus ein Grad Celsius, was rekordverdächtig ist.