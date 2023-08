Die hohen Wassertemperaturen seien ein wichtiger Faktor für die Sturmentwicklung, so Rosencrans. Wärmeres Wasser sei so etwas wie der Treibstoff für Hurrikane, da die Stürme die Wärmeenergie aus dem Wasser aufsaugen. Der Sturm werde dadurch feuchter und stärker. Ein El Niño kann eine Hurrikansaison normalerweise sogar abschwächen, weil sich die Meeresströmungen und Winde im östlichen Pazifik ändern – und so die Bildung eines Tropensturmes im Atlantik unwahrscheinlicher machen.