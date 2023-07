Frauen und Männer mit einem Body-Mass-Index (BMI) von 25 bis 29,9 – damit gelten sie als übergewichtig – hatten im Vergleich zu schlankeren Leuten eine leicht geringere Sterblichkeit, besagt die Studie von Medizinern der Rutgers University in New Jersey. Doch ganz so eindeutig ist das Ergebnis nicht. Bis heute streiten Fachleute, ob es das sogenannte Übergewichtsparadoxon überhaupt gibt. Viele Befunde erwiesen sich als fehlerhaft und wurden mit Gegenstudien widerlegt. Auch die aktuelle Studie zeigt den Effekt nur, weil die Autoren bestimmte Untergruppen von Probanden bildeten und miteinander verglichen. Sie selbst sehen ihr Ergebnis skeptisch.

Aber die Arbeit ist wichtig, weil sie ein generelles Problem in den Mittelpunkt rückt. Zahlreiche Studien zum Körpergewicht beruhen allein auf dem BMI. Der lässt sich zwar leicht berechnen – Körpergewicht geteilt durch die Körpergröße zum Quadrat –, ist jedoch nur ein grobes Maß, weil er nicht zwischen Muskelmasse und Fettanteil unterscheidet.

Bei einem BMI zwischen 25 und 29,9 erlaubt eine Bestimmung des Gesamtkörperfetts viel genauere Schlüsse. Zum einen gibt es Menschen, die zwar als übergewichtig gelten, jedoch nur wenig Körperfett haben. Das sind oft Leute, die sportlich sind und sich ausreichend Muskeln antrainiert haben. Sie sind meist gesund. Andererseits können Personen, die laut BMI als dünn gelten, an ihren Organen erstaunlich große Fettmassen haben. Häufig sind das Menschen, die sich kaum körperlich bewegen und eine verkümmerte Muskulatur haben; sie sind oft krank.

Bei einem BMI von 30 oder mehr – damit gilt man als fettleibig – ist die Faktenlage indessen eindeutig: Das Risiko für bestimmte Erkrankungen steigt dramatisch. Das kam übrigens auch in der aktuellen Studie der Rutgers University heraus. Die Sterblichkeit der Probanden mit einem BMI ab 30 war deutlich erhöht.

