Gewinner des Social Design Awards 2022 »Uns wird oft jede Form von Intelligenz abgesprochen«

SPIEGEL: Heute packen fast 1000 Freiwillige mit an und zahlreiche Firmen sponsern Ihre Aktionen – gibt es nicht mal Flauten?

Behncke: Natürlich. Neulich wollten wir eine Trockensteinmauer bauen. Doch dann stand ich ganz allein da, weil die Freiwilligen nicht kamen, die sich angemeldet hatten. Das passiert. Ich höre dann immer ganz laut Rio Reiser, um mich abzureagieren.

Fuchs: Guter Tipp. Aber wie motiviert Ihr die Menschen?

Behncke: Es gibt natürlich Zeitungsberichte. Ich schreibe aber immer wieder in den sozialen Medien über unsere Projekte: YouTube. Facebook. TikTok. Instagram – überall. Ich lade die Menschen ein. Ein ganz großer Motivator ist die Gemeinschaft und das Gefühl, mit eigener Kraft etwas zu bewirken. Es ist toll, wenn man sagen kann: Diese Bienenwiese habe ich gepflanzt.

SPIEGEL: Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?

Fuchs: Wir erstellen im Verein gerade ein Leistungsverzeichnis, in dem wir alle Zahlen, Fakten und Kosten auflisten – und natürlich auch unsere Pläne vorstellen. Die Hefte finanzieren wir mit den 2500 Euro Preisgeld. Sie sollen an alle Politiker in Nürnberg und Fürth gehen, die dann hoffentlich ordentlich ins Grübeln kommen werden. In zehn Jahren wollen wir dann in einem Biergarten am Kanal sitzen und den Sonnenuntergang mit einer frischen Brise genießen.

Behncke: Ich werde Euch natürlich unterstützen und am Wasser Miyawaki-Wälder pflanzen.