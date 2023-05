Studie zu Gletscherschmelze Wird der Anstieg des Meeresspiegels unterschätzt?

»Diese Wechselwirkungen zwischen Eis und Ozean machen die Gletscher empfindlicher für die Erwärmung des Ozeans«, sagte der Mitautor Eric Rignot der Mitteilung zufolge. »Diese Dynamik wird in den Modellen nicht berücksichtigt, und wenn wir sie einbeziehen würden, würden die Prognosen für den Anstieg des Meeresspiegels um bis zu 200 Prozent steigen.« Das gelte nicht nur für den Petermann-Gletscher – sondern für alle Gletscher, die in den Ozean münden, also für den größten Teil Nordgrönlands und der gesamten Antarktis.

Der grönländische Eisschild hat in den vergangenen Jahrzehnten Milliarden von Tonnen Eis an den Ozean verloren, heißt es in der Studie. Der größte Teil des Verlustes sei von der Erwärmung des unterirdischen Ozeanwassers verursacht worden. Durch die Einwirkung des Ozeanwassers schmelze das Eis an der Gletscherstirn kräftig, so Rignot. Der Widerstand gegen die Bewegung der Gletscher über dem Boden schwinde, sodass das Eis schneller ins Meer rutscht.