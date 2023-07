»Die Tatsache, dass die Meerestemperaturen bereits so früh im Sommer schon so hoch sind, ist außergewöhnlich«, sagte Verena Schoepf von der University of Amsterdam gegenüber dem Science Media Center (SMC). Selbst in anderen besonders heißen Jahren sei das nicht der Fall gewesen. Im Nordatlantik wurden in diesem Jahr Rekordwerte des Oberflächenwassers gemessen. Aktuell sind es 24,5 Grad Celsius. Grund für die Temperaturen sind insbesondere das Wetterphänomen El Niño und der Klimawandel, der natürliche Schwankungen wie diese noch verstärkt. Weitere mögliche Ursachen werden von Forschenden derzeit diskutiert.