Indes wurden in Australien extreme Temperaturunterschiede gemessen: Zwischen dem heißesten und dem kältesten Ort in Down Under haben Meteorologen innerhalb von weniger als 24 Stunden einen Temperaturunterschied von 50 Grad gemessen, wie der Wetterdienst »Weatherzone« mitteilte. In Fitzroy Crossing im Bundesstaat Western Australia wurden am Dienstagnachmittag 43 Grad gemessen. In Mount Hotham im Bundesstaat Victoria an der Ostküste fielen die Werte am frühen Mittwochmorgen auf minus 7 Grad.