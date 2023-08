Von den Flammen betroffen ist nun auch der Nationalpark Dadia im Nordosten des Landes. Verheerend ist das auch, weil der rund 400 Quadratkilometer große Park zu einem der wichtigsten Schutzgebiete in Europa gehört. Das Landschaftsmosaik aus Kiefern- und Eichenwäldern, unterbrochen von Lichtungen, Weiden und Feldern, sei der ideale Lebensraum etwa für Raubvögel, heißt es auf der Website des Parks. Außerdem leben dort drei der vier Geierarten, die in Europa vorkommen. Darunter befinden sich auch Mönchsgeier, von denen es einmal etliche in der Region gab – inzwischen gibt es nur noch eine Population, heißt es. Beweidung, Holzeinschlag und Waldbrände hätte es in der Vergangenheit nur in überschaubarem Maße gegeben. Für manche Vögel optimal: Lichtungen erleichtern den Tieren den Zugang zu Nahrung, heißt es weiter.