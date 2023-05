Gefunden haben die Wissenschaftler das Bakterium in menschlichen Überresten. Sie haben dafür Skelettproben aus einem Massengrab in Charterhouse Warren in Somerset und in Levens in Cumbria Skelettproben von insgesamt 34 Personen genommen. Der Fundort Charterhouse Warren unterscheidet sich von anderen Bestattungsplätzen aus der Zeit: die Forscher vermuten, dass das Massenbegräbnis nicht auf einen Ausbruch der Pest zurückzuführen ist, sondern dass die Menschen zum Zeitpunkt ihres Todes infiziert waren.