Badesuite, Dampfbad und Tauchbecken Archäologen finden Wellnessbereich in römischen Scheunenumbau

Ein altes Bauernhaus sanieren – für viele ist das ein Traum. Den erfüllten sich offenbar auch wohlhabende Villenbesitzer in Rutland im römischen Großbritannien, wie Archäologinnen und Archäologen herausgefunden haben. In den östlichen Midlands haben sie entdeckt, dass die Besitzer eine landwirtschaftliche Holzscheune in ein Wohnhaus mit einer Badesuite mit einem heißen Dampfbad, einem warmen Raum und einem kalten Tauchbecken umgebaut hatten. Darüber berichtete der »Guardian« .