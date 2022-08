Hogg zufolge handle es sich offenbar um den ältesten vollständigen Ichthyosaurier-Embryo, der jemals in Großbritannien geborgen wurde. Gefunden wurde er ihm zufolge an der Küste von Yorkshire, nördlich von Whitby. In dem neuen Museum, das im ehemaligen Hauptsitz eines Stahlwerks untergebracht ist, sind dem Bericht zufolge etwa 1.000 Objekte ausgestellt. Darunter Mineralien und Fossilien, die in der Region gefunden wurden, etwa ein Mammutstoßzahn, ein domestizierter Hund, ein Krokodilschädel und der Unterkiefer eines 3 Meter langen Plesiosauriers.