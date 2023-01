Studie aus Großbritannien Starke Meinung führt zu Selbstüberschätzung beim Wissen

Zu den gestellten Richtig/Falsch-Fragen gehörte etwa: »Durch den Verzehr einer gentechnisch veränderten Frucht könnten auch die Gene einer Person verändert werden«, »Alle Radioaktivität ist von Menschen gemacht« und »Tomaten enthalten von Natur aus keine Gene, Gene sind nur in gentechnisch veränderten Tomaten zu finden«.

Glaube an Fakten notwendig für starke Meinung

»Wir haben festgestellt, dass starke Einstellungen, sowohl für als auch gegen die Wissenschaft, durch ein starkes Selbstvertrauen in das Wissen über die Wissenschaft untermauert werden«, sagt Mitautor Laurence Hurst. Das mache psychologisch Sinn, so das Team: Um eine starke Meinung zu haben, müsse man fest an sein Wissen über die grundlegenden Fakten glauben.