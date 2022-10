Trotz Warnungen vor den Klimafolgen will Großbritannien neue Öl- und Gasfelder in der Nordsee nutzbar machen. Wirtschafts- und Energieminister Jacob Rees-Mogg kündigte am Freitag eine neue Lizenzierung dafür an und betonte, der Schritt sei notwendig für die britische Energiesicherheit. Der Plan stehe nicht in Konflikt mit Großbritanniens Klimazielen. Nach Angaben der zuständigen Behörde sollen rund 100 neue Lizenzen vergeben werden.