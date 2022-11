Ermittler in Guatemala haben bei einem US-Pärchen mehr als tausend Maya-Artefakte gefunden. Nach Behördenangaben waren die beiden US-Bürger bereits am Sonntag festgenommen worden, als sie in ihrem Auto 166 offenbar gestohlene antike Objekte transportierten. Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des Paares entdeckten die Ermittler nun 722 weitere Artefakte, darunter Objekte aus Jade und Basalt, sowie 500 Steine. Ein Archäologe bestätigte später die Echtheit von 90 Prozent der Stücke, wie die Behörde weiter mitteilte.