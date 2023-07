Sie gehören zu den größten frühen prähistorischen Steinwerkzeugen, die in Großbritannien bisher entdeckt wurden: Forschende des Institute of Archaeology am University College London haben 800 Steinartefakte in einer Ausgrabungsstätte in Kent gefunden, teilt die Uni mit – darunter auch zwei »Riesenhandbeile«, die über 22 Zentimeter lang sind, der größte sogar 29,5 Zentimeter.