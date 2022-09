In Deutschland wird es heißer: Die Zahl heißer Tage in Deutschland mit einer Lufttemperatur von mindestens 30 Grad hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark erhöht. Sie verdreifachte sich, über ganz Deutschland gemittelt, seit den Fünfzigerjahren von etwa drei Tagen pro Jahr auf derzeit durchschnittlich neun Tage pro Jahr, heißt es in einem Papier zum Stand der Wissenschaft, das am Mittwoch auf dem Extremwetterkongress in Hamburg vorgestellt werden soll. Die mittlere Anzahl der Eistage – jene Tage, an denen die maximale Lufttemperatur weniger als 0 Grad beträgt – habe im gleichen Zeitraum von 28 Tagen auf 19 Tage abgenommen.