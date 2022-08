Tiago Simões, Evolutionsbiologe von der Harvard University, vermaß und scannte für die in der Zeitschrift »Science Advances « veröffentlichte Studie 1000 Reptilienfossilien in 50 Forschungseinrichtungen in 20 Ländern, alle zwischen 294 Millionen und 237 Millionen Jahren alt. Die Studie beobachtete also die Evolution von Reptilien über einen Zeitraum von 57 Millionen Jahren vor, während und nach dem Massensterben am Ende des Perm.

Je schneller der Klimawandel, desto schneller die Diversifizierung

Die Veränderungen der Form und Größe von Körper und Köpfen der Reptilien verglichen die Forscher mit bereits existierenden Daten über die Temperatur der Meeresoberflächen, untersucht in einer Studie von 2021 . Und siehe da: Je schneller der Klimawandel voranschritt, desto schneller entwickelten sich die Reptilien.