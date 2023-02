Auch die Gräserpollen erreichten laut PID im letzten Jahr einen neuen Höchstwert. Besonders in Großstädten erkranken demnach mehr Menschen an allergischen Erkrankungen, die mit Pollen in Verbindung stehen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Laut einer neuen Studie sind Luftschadstoffe wie Stickoxide und Feinstaub ein erhebliches Problem. Sie verändern etwa die chemische Struktur der Allergene von Birkenpollen – und führen so zu einer höheren Rate von Sensibilisierungen.

Konsequente Therapie ist entscheidend

Doch nicht nur die chemischen Veränderungen der Pollen sind problematisch. Auch die von den Pollen verursachten Entzündungen der Schleimhäute können durch Schadstoffe negativ beeinflusst werden. Symptome wie Juckreiz, Augenrötungen oder Asthma können so verstärkt werden. Neben den Schadstoffen führe laut ECARF auch die globale Erwärmung zu neuen Herausforderungen.