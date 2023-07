»Viele Regionen im Osten Deutschlands sind sehr trocken«, sagte Hilliger weiter. »Im Jahr 2022 gab es in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg im Mittel weniger als 80 Prozent des üblichen Niederschlags.« Nach Daten des Deutschen Wetterdienstes herrscht derzeit vor allem in der Mitte und im Süden Sachsen-Anhalts sowie im Norden Thüringens Trockenstress in einer Bodentiefe ab 80 Zentimeter, was zu außergewöhnlichen Belastungen der Pflanzen führe. Zudem gebe es in vielen Flüssen Niedrigwasser.