Eine erbarmungslose Hitzewelle hat Griechenland fest im Griff: Die Temperaturen kletterten nach Angaben des Wetteramtes am Freitag auf 44 Grad in Thessaloniki im Zentrum des Landes und auf 41 Grad in der Hauptstadtregion Athen. Und in den kommenden Tagen soll es noch heftiger werden – Warnstufe Rot im Notfallbulletin für gefährliche Wetterphänomene des Wetterdienstes .