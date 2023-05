Rund 600 Millionen Menschen sind extremer Hitze ausgesetzt

Bereits heute – bei einer globalen Erwärmung von rund 1,2 Grad Celsius – seien etwa 60 Millionen Menschen von potenziell krankmachenden Extremtemperaturen betroffen, schreibt das internationale Autorenteam unter anderem von der University of Exeter, Wageningen University und der Nanjing University. Tendenz steigend.

Die Hitzewellen treffen vor allem ärmere Länder, das zeigt sich auch in diesem Jahr deutlich: In der dicht besiedelten Hauptstadt von Bangladesch, Dhaka, kletterten die Temperaturen Mitte April auf 40,6 Grad. So hohe Temperaturen sind lokalen Behörden zufolge seit 58 Jahren nicht in der Hauptstadt gemessen worden. Auch in Indien, wo Menschen hohe Temperaturen eher gewöhnt sind, starben im April bei Temperaturen von bis zu 38 Grad mindestens elf Menschen auf einer Open-Air-Veranstaltung an einem Hitzeschlag, 50 wurden mit Gesundheitsproblemen in ein Krankenhaus gebracht. Hunderte hatten dem Innenminister Amit Shah in praller Sonne gelauscht.