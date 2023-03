Er musste sich nackt ausziehen, das rechte Auge ist blau geschlagen: Tiberiu Boşutar wurde vor laufender Kamera gedemütigt, weil er sich mit der sogenannten Holzmafia in Rumänien anlegt.

Boşutar lebte selbst einmal vom Holz, heute will er den Wald erhalten und die illegalen Geschäfte mit Bäumen, die mehr als 200 Jahre alt sind, unter Strafe stellen. Das wertvolle Holz landet als Paletten, Pellets oder Möbel auch bei uns. Denn Deutschland ist der zweitgrößte Abnehmer von rumänischem Holz in der EU. Ein Team aus internationalen Journalisten, unter denen auch Reporter des SPIEGEL waren, konnte den illegalen Holzklau in Rumänien mit Belegen nun genau nachzeichnen.