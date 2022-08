Bisher ist ein anderer Ausgrabungsort als »Stonehenge Spaniens« bekannt: die Dolmen von Guadalperal. Sie liegen in dem Stausee von Valdecañas und sind durch die anhaltende Dürre in Spanien kürzlich erst zum vierten Mal seit dem Bau des Stausees in den 60er-Jahren vollständig zu sehen. Womöglich muss diese Stätte nun einen neuen Namen bekommen.