Die neue Corona-Subvariante EG.5, bekannt unter dem Spitznamen Eris, breitet sich derzeit in mehreren Ländern und auch in Deutschland aus – währenddessen entwickeln bereits mehrere Hersteller einen gegen die Subvariante aktualisierten Impfstoff. So teilte der US-Pharmakonzern Moderna am Donnerstag mit, dass sein Serum einer ersten Studie zufolge wirksam gegen Eris sei.