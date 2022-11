Laut Robert Koch-Institut ist die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung deutlich gestiegen. Das meldet die Behörde in ihrem aktuellen Wochenbericht zu akuten respiratorischen Erkrankungen (ARE). Betrachtet wird dabei die 46. Kalenderwoche vom 14. November bis 20. November im Vergleich zur Vorwoche.