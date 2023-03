Internationale Raumstation SpaceX-Kapsel mit vier Raumfahrern an der ISS angekommen

An Bord der ISS werden die vier Kosmonauten von sieben aktuellen ISS-Insassen in Empfang genommen. Vier davon werden in wenigen Tagen zurück zur Erde fliegen. Für die anderen drei verzögert sich die Rückkehr, weil an der Sojus-Kapsel, mit der sie im September zur ISS gekommen waren, ein Leck entdeckt worden war. Deswegen war am Wochenende ein Ersatzraumschiff an der ISS angekommen, mit der die drei nun wahrscheinlich im September, statt wie geplant im März, zurückfliegen sollen.