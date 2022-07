Invasive Tier- und Pflanzenarten Gekommen, um zu bleiben

In Berlin hat die Senatsverwaltung einen Sumpfkrebs-Fischer beauftragt, der in der Hochsaison mindestens zweimal pro Woche die ausgelegten Reusen leert. Die Tiere werden unter anderem an Berliner Gastronomen verkauft. Allerdings lässt sich gegen invasive Arten nur selten mit Messer und Gabel vorgehen – zudem kommt die Bekämpfung oft einer Sisyphos-Aufgabe gleich. »Oft sind dafür gar nicht genug Kapazitäten vorhanden«, sagt Sebastian Kolberg, Referent für Artenschutz beim Nabu. »In den unteren Naturschutzbehörden fehlt dazu schlicht die finanzielle und die personelle Ausstattung.«

Artenvielfalt dank Invasoren

Kompromisslos auf die Vertreibung einer invasiven Art zu setzen, sei aber auch häufig nicht zielführend, sagt Kolberg. Sinnvoller sei es häufig, die Gesundheit des Ökosystems insgesamt zu stärken.