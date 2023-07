Skea will Zusammenhalt

»Der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung für unseren Planeten«, sagte Skea nach seiner Wahl. »Mein Ziel ist es, einen IPCC zu leiten, der wirklich repräsentativ und integrativ ist, einen IPCC, der in die Zukunft blickt und gleichzeitig die Chancen nutzt, die wir in der Gegenwart haben. Ein IPCC, in dem sich jeder wertgeschätzt und gehört fühlt.«

Der Direktor des Priestly International Centre for Climate an der Universität von Leeds, Piers Forster, sagte dem Science Media Center (SMC): »Jim wird ein großartiger Vorsitzender des IPCC sein, in einem so entscheidenden Jahrzehnt, in dem wir wirklich einen massiven Fortschritt in der internationalen Zusammenarbeit brauchen.« Forster sprach die Verantwortung an, die nun auch Großbritannien habe. Das Land könne sich wieder als Führungsmacht im Klimaschutz etablieren.