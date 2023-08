Archäologen haben in Israel ein rund 5500 Jahre altes Stadttor ausgegraben. Der israelischen Altertumsbehörde (IAA) zufolge handelt es sich dabei um das älteste Tor, das bisher im heutigen Israel entdeckt wurde. Durch die Entdeckung würden die Annahmen über den Beginn der Urbanisierung in dem Gebiet verändert, teilte die Behörde mit. Das Tor sei in der Ausgrabungsstätte Tel Erani im Süden Israels bei Arbeiten vor einer geplanten Verlegung von Wasserleitungen gefunden worden.