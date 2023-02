DNA-Analysen offenbarten, dass die Verstorbenen eng verwandt waren, wahrscheinlich Brüder. Der jüngere Bruder war ein Teenager oder in seinen frühen Zwanzigern, als er starb. Das Grab der beiden wurde in der antiken Stadt Megiddo gefunden. Die Siedlung lag an einer lukrativen Handelsstraße, die Ägypten, Syrien, Mesopotamien und Anatolien verband. Der Handel sorgte für Reichtum in der Stadt. Es entstanden Tempel, Befestigungsanlagen, repräsentative Häuser.