Die Bronzen von San Casciano stellen die an der heiligen Stätte verehrten Gottheiten dar, zusammen mit den Organen und anatomischen Teilen, für die das heilende Eingreifen der Gottheit durch Thermalwasser gesucht wurde, heißt es in einer Mitteilung. »In den letzten Wochen sind Bildnisse von Hygieia und Apollo wieder aus dem heißen Schlamm aufgetaucht, ebenso wie eine Bronze, die an den berühmten Arringatore erinnert, der in Perugia entdeckt wurde und sich in den historischen Sammlungen des Archäologischen Nationalmuseums in Florenz befindet.«