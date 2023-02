Spaziergang über eine schmale Landzunge, direkt auf diese Insel im Gardasee. Was wie ein netter Ausflug wirkt, ist gleichzeitig das Anzeichen für einen dramatischen Notstand: Denn eigentlich ist die Insel San Biagio zu Fuß nicht zu erreichen.

Nun aber sorgt die Trockenheit im Norden Italiens dafür, dass der Wasserstand im Gardasee extrem niedrig ist – so niedrig wie vorher noch nie zu dieser Jahreszeit, zumindest seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Elena Corban, Anwohnerin:

»Ich wohne hier seit 18 Jahren und ich habe den See noch nie so trocken gesehen. Ich bin hier früher mit dem Boot hingekommen, jetzt kann ich zu Fuß gehen. Das ist ziemlich schlecht, lasst uns auf etwas Regen hoffen.«

Das liegt auch daran, dass der Winter in den Alpen bisher so mild ausgefallen ist. Es fiel weniger als die Hälfte des Schnees, der normalerweise fällt. So fehlt es in Flüssen und Seen in der Region nun an Wasser.

Salvatore Antomarco, Besucher aus Brescia:

»Es ist eine dramatische Situation für den See, die Flora, die Fauna, und für die Umwelt. Aber wir kommen hier trotzdem her, denn für uns ist es unser See.«

Die Situation ist so besorgniserregend, dass die Gemeinden um den Gardasse schon jetzt haushalten müssen: Sie haben schon Anfang Februar, so früh wie sonst nie, Sparmaßnahmen eingeführt und lassen weniger Wasser aus dem See abfließen als sonst üblich. Denn gerade im Sommer wird es dringend gebraucht: für den Tourismus am See, für die Fischerei, aber auch für die Wasserversorgung in der Region und die künstliche Bewässerung für die Landwirtschaft in der Po-Ebene.

Und dort sieht es schon jetzt schlecht aus. Der Fluss Po führt aktuell rund 60 Prozent weniger Wasser als normalerweise zu dieser Zeit. Dieser Sommer könnte also noch dramatischer werden als der vergangene. Und schon 2022 galt im Juli der Notstand, weil der Fluss die schlimmste Dürre seit 70 Jahren erlebte und die Region so wichtig ist für die Landwirtschaft des Landes.

Ein bisschen Hoffnung aber gibt es aber zumindest kurzfristig: In den kommenden Tagen soll Niederschlag fallen – und auch die Alpen erwarten Schnee.

Die Anwohner am Gardasee hoffen, dass der fußläufige Ausflug auf die Insel San Biagio dann so schnell nicht mehr möglich sein wird – und man, wie sonst auch, das Boot nehmen oder schwimmen muss.