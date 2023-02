Neue Studie der EU-Kommission Rückhaltegebiete sind der beste Schutz bei Überschwemmungen

Über die Ufer getretene Flüsse verursachen in der EU jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Forschende empfehlen, Flussgebiete zum Schutz kontrolliert zu fluten – doch das ist in der Praxis nicht einfach.