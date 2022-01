Liebe Leserin, lieber Leser,

blicken Sie doch einmal kurz nach oben: Über eine Million Kilometer über Ihnen rast das James-Webb-Teleskop ins All. Bald kommt es an seinem ersten Beobachtungsort, dem »Lagrange Punkt L2«, an. Von dort könnte es bald liefern – und zwar nichts Geringeres als die ersten Bilder der Geburt von Planeten.