Helle rote Kugeln in dem Bild, die direkt außerhalb der Säulen erscheinen, sind junge Sterne, in denen enorme Gas- und Staubansammlungen unter ihrer eigenen Schwerkraft kollabiert sind und sich langsam erhitzt haben, wodurch neue Sternkörper entstanden sind, schreibt die Nasa. Gewellte Linien, »die wie Lava an den Rändern einiger Säulen aussehen«, seien Auswürfe von Sternen, die sich noch innerhalb des Gases und des Staubs bilden und schätzungsweise nur ein paar hunderttausend Jahre alt sind.

Das »Webb«-Infrarotteleskop wurde fast zwei Jahrzehnte lang im Auftrag von Nasa, Esa und kanadischer Weltraumbehörde CSA gebaut und am 25. Dezember 2021 ins All gebracht. Es erreichte sein Ziel in der Sonnenumlaufbahn einen Monat später und soll die Astronomie revolutionieren, indem es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglicht, weiter als bisher und mit größerer Präzision in den Kosmos zu blicken – bis zu den Anfängen des bekannten Universums.