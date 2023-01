Tiefkühltruhe der Moleküle »Webb«-Teleskop analysiert ferne Eiswolke

Das Team habe gezielt nach Eis in einer besonders kalten, dichten und schwer zu untersuchenden Region der Molekülwolke Chamäleon I gesucht, heißt es in der Mitteilung. Dabei handle es sich um eine Hunderte Lichtjahre von der Erde entfernten Gegend, in der sich Dutzende von jungen Sternen bilden. Ein Lichtjahr entspricht der Strecke, die Licht in einem Jahr zurücklegt: 9,46 Billionen Kilometer.

»Einblicke in die Phase der ersten, dunklen Chemie«

»Unsere Ergebnisse geben Einblicke in die Phase der ersten, dunklen Chemie, während der sich auf den interstellaren Staubkörnern Eis bildet«, sagte Melissa McClure, Astronomin am Leiden Observatory und Hauptautorin der Studie laut der Mitteilung. Die interstellaren Staubkörner wüchsen schließlich zu zentimetergroßen Brocken heraus, aus denen sich später Planeten bildeten. Die Untersuchung wurde in der Fachzeitschrift »Nature Astronomy« veröffentlicht.