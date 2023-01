Das »James Webb«-Teleskop wurde gemeinsam von den Weltraumbehörden in Europa (Esa), den USA (Nasa) und Kanada (CSA) gebaut. Es startete Ende 2021 an Bord einer Ariane-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ins All – nachdem es zuvor Kostenexplosionen und immer neue Verschiebungen gegeben hatte. Kurzzeitig sah es so aus, als würde der US-Kongress die ganze Mission stoppen. Inzwischen liefert das Teleskop spektakuläre Bilder, mit 15 Jahren Verspätung und zum fast 20-fachen des ursprünglich angesetzten Preises.