»Weiße Zwerge sind extrem dichte Überreste ganz normaler Sterne wie unserer Sonne«, erläutern Ilaria Caiazzo vom California Institute of Technology und ihre Kollegen. »Eine Masse, so groß wie die unserer Sonne, ist bei ihnen in ein Objekt gepresst, dass etwa so groß ist wie die Erde.« In etwa fünf Milliarden Jahren, wenn unsere Sonne ihren Vorrat an Kernbrennstoff aufgebraucht hat, soll sie sich zunächst zu einem Roten Riesenstern aufblähen und anschließend zu einem solchen Weißen Zwerg zusammenfallen, der über Jahrmilliarden hinweg langsam abkühlt.