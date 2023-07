Zwölf Jahre nach Super-GAU IAEA hält Japans Pläne zur Kühlwasser-Verklappung in Fukushima für sicher

Südkorea fürchtet, dass die Verklappung negative Folgen für die Meeresumwelt und auf die Gesundheit der Menschen haben wird. Die Regierung in Seoul betonte bisher, am Importverbot für Fischereierzeugnisse aus Japan so lange festzuhalten, bis die Besorgnis der Menschen wegen der Ableitung kontaminierten Wassers ausgeräumt werden könne. Grossi reist am Freitag nach Seoul weiter.